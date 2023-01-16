電信商大搶新春紅包財 祭千萬元優惠吸客

喜迎金兔年，電信三雄祭出春節優惠、大搶紅包財，中華電 (2412-TW) 針對新年換機用戶，再加碼推出好禮；遠傳 (4904-TW) 祭出新春賀禮六重送；台灣大 (3045-TW) 同樣推出新春優惠五重奏，總獎項價值超過千萬元。

中華電針對客戶新年換機及購物需求，繼推出精采 5G「錢兔大展大顯威風」加碼購機折價、贈送 Hami Point 等優惠後，今日再宣布推出「新春抽抽樂」活動，每次只要 100 元即可獲得價值超過千元好禮，參加抽獎就送國內通信費 168 元，再抽勁爽加量包最高 30 日上網吃到飽及 Hami 書城月讀包 14 天、Hami Pass 30 天、防駭守門員行動版 60 天等體驗序號好禮。

另外，用戶搭配精采 5G 月繳 999 元 (含) 以上購機方案，入手 iPhone 14 系列可享舊機回收加碼折 2000 元、購買指定 Android 機型專案價最高可享 3000 元折扣。

遠傳表示，即日起至 2 月 28 日申辦指定方案，各大品牌指定機款 DM 價現折 2000 元，再將 Dyson 吸塵器 0 元帶回家；超人氣 PS5 光碟版 + 戰神同捆組現貨開賣，搭配方案現省 1.4 萬元。

遠傳看準出國旅遊商機，原號漫遊吃到飽一天 99 元起，還有不限電信用戶皆可適用的遠遊卡，換算日韓上網每天更只要 88 元，即日起至 2 月 5 日止申辦漫遊或購買遠遊卡再抽新春紅包。

台灣大推出新春優惠五重奏，即日起至 2 月 28 日凡申辦台灣大 5G 專案即可抽獎，天天抽出 8888 元 momo 幣，總獎項價值超過千萬元。申辦台灣大指定資費，搭配 Samsung Galaxy Z Flip4 等新機，專案價現折 2000 元。

春節期間，台灣大推出串流影音服務相關優惠，申辦 Disney + 指定專案享 Disney + 請你看一年，再送 Disney + 限量大禮包，還可抽周大福純金 9999 米奇擺件。到台灣大串流音樂平台 MyMusic 活動網頁升級金星會員並登記報名，抽《2023 aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》高雄場演唱會門票 2 張。「好速成双」指定專案加碼享市價 4990 元的連網神器 Wi-Fi 6 Mesh 與 1500 元 momo 幣。

亞太電 (3682-TW) 為電信業唯一擁有元宇宙共享空間亞太電信 XLAND，去年 4 月開站以來，已累積超過 10 萬人次到訪，即日起舉辦走春迎新年好禮大方送，不限亞太電信用戶均可免費參加，2 月 28 日前攜手台灣最大的數位資產買賣平台 MaiCoin 狂灑價值超過百萬紅包雨，活動期間登入 XLAND 元宇宙，並登錄手機門號即可獲得等值新台幣 168 元的比特幣兌換碼。