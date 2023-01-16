農曆春節領現金全靠ATM 避開兩尖峰時段

農曆新年期間提領現金只能看 ATM，財金公司提醒，往年的小年夜與除夕，每天上午 11 點到下午 2 點，下午 5 點到 7 點兩大時段，是 ATM 使用尖峰時段，建議避開這兩大時間，避免排隊耗時。

財金公司表示，今年農曆春節年假長達 10 天，民眾提款全靠 ATM 幫忙，財金公司提醒，使用 ATM 掌握五大原則，包括：避開尖峰時段、了解金融機構提款轉帳金額限制、保留交易明細、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，千萬別根據他人指示操作 ATM 等。

首先是避開尖峰時段，財金公司表示，每年春節期間 ATM 交易高峰期，主要落在小年夜及除夕兩天，且主要落在上午 11 點到下午 2 點，以及下午 5 點到 7 點兩個時段，是 ATM 使用量最大的時段。

第二、提款也要留意每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，及早準備現金並預先補登存摺，避免影響資金調度。

第三、ATM 轉帳功能僅能將款項轉出，無法透過 ATM 操作讓他人將款項轉入，也沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款。

財金公司強調，千萬別照他人指示操作 ATM，如有懷疑，可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。

第四、使用 ATM 倘發生異常情形，例如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳的款項撥入交易帳戶，建議可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理。

第五、善用 ATM 緊急聯絡電話，每台 ATM 都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如遇 ATM 異常狀況，請撥打緊急聯絡電話，向裝設 ATM 的金融機構反應。若無法獲得協助，也可向往來金融機構洽詢，或撥打財金公司客服專線 (02)2630-5151。