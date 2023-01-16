盤中速報 - 金像電(2368)急跌-2.02%報87.4元，成交963張

金像電(2368-TW)近5分K跌速2.02%，16日09:08報87.4元，成交963張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
金像電(2368-TW)近5日股價上漲2.41%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.38%。台灣加權指數上漲3.14%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,850 張
- 外資買賣超：-2,037 張
- 投信買賣超：-1,859 張
- 自營商買賣超：+46 張
- 融資增減：-422 張
- 融券增減：-277 張
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