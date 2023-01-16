盤中速報 - 聯茂(6213)急拉2.01%報76.0元，成交451張

聯茂(6213-TW)近5分K漲速2.01%，16日09:08報76.0元，成交451張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯茂(6213-TW)近5日股價下跌0.95%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.38%。台灣加權指數上漲3.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+946 張
  • 外資買賣超：+980 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-34 張
  • 融資增減：-198 張
  • 融券增減：-95 張

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