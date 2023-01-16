〈走進中國〉「中國第一商販」坎坷傳奇 幼時全家要飯 靠賣瓜子起家

中國「傻子瓜子」創始人年廣九因病醫治無效，1 月 11 日 14 時在蕪湖逝世，享壽 84 歲。

年廣九是民營企業家，是中共已故領導人鄧小平多次提及的商人。而「傻子瓜子」的發展歷程，也是中國「改革開放」歷史的縮影。

幼時全家要飯 賣「炒貨」成就「傻子瓜子」

1937 年，年廣九出生在淮河岸邊的安徽省懷遠縣。家鄉發生大水災後，年父帶著全家一路乞討到蕪湖。失去生活來源的年父，只得在街頭擺小攤養家餬口，年廣九也因此早早就學會街頭叫賣。

多年摸爬滾打後，年廣九想起了炒瓜子、賣瓜子的生意。誰都沒想到的是，這樣一個小人物，成就了一個響當當的產業——徽派「炒貨」。

「當時炒的是葵花子，5 分錢一小紙包，經常到劇院門口或大街小巷叫賣。」年廣九的瓜子比別人便宜，他稱好後還多送顧客一把，在旁人眼裡，年廣九有點「傻」。時間久了，蕪湖民眾都知道，劇院門口有個傻子賣瓜子，後來他就乾脆稱自己賣的瓜子是「傻子瓜子」。

「傻子瓜子」風味獨特，價格低，很快就在蕪湖市小有名氣。「傻子瓜子」有了名氣，年廣九的生意就好做了。那時，他白天擺攤，晚上在家數錢。年廣九忙不過來，就請起雇工。中共召開十一屆三中全會後，年廣九決定大幹一場，他以靈活經營手法，將產品迅速打進北京、上海、南京等大城市，躋身中國第一批百萬富翁。

中國政府推動「改革開放」初期，蕪湖市政府為鼓勵個體經濟發展，大肆宣傳「傻子瓜子」。1981 年 9 月 5 日，《蕪湖日報》以《貨真價實的「傻子瓜子」》為題做了報導。1982 年 12 月 20 日，《光明日報》刊登題為《個體經營的「傻子瓜子」價廉物美信譽高，國營企業的「迎春瓜子」面臨挑戰趕上去》的新聞。1983 年 1 月 4 日，《光明日報》又登出《「傻子」和他的瓜子》的新聞。年廣久因此被譽為「中國第一商販」，「傻子瓜子」也聲名大噪。

三次入獄 曾被鄧小平「拯救」

雖然在商界聲名遠揚，但年廣久的一生可謂跌宕起伏，曾三次入獄。他對自己一生的評價是——大錯不犯，小錯不斷。

年廣久自小家庭特別困難，他又目不識丁，只能靠做小生意謀生。1963 年，他販魚被認為是「投機倒把」，被判有期徒刑一年；1966 年，他又因販賣板栗被抓，被稱為「牛鬼蛇神」，被關了二十幾天。

1987 年底，蕪湖市政府對年廣久經濟問題立案偵查。1991 年 5 月，蕪湖市中院判年廣久犯「流氓罪」，處有期徒刑三年，緩期三年。可沒想到的是，鄧小平在「南巡講話」提及「傻子瓜子」，讓年廣久起死回生。1992 年，年廣久因經濟問題不成立而獲釋。

鄧小平在「南巡講話」中談到：「農村改革初期，安徽出了個『傻子瓜子』問題。當時許多人不舒服，說他賺了 100 萬，主張動他。我說不能動，一動人們就會說政策變了，得不償失。像這一類的問題還有不少，如果處理不當，就很容易動搖我們的方針，影響改革的全局。」

回首前塵，年廣久曾說：「我這一輩子，覺得自己對中國私營經濟的發展還是起了一定作用。我在安徽第一個站出來，進入市場衝浪。我這一生都要感謝一個人，那就是鄧小平。」

四段婚姻

年廣九的婚姻與他的人生際遇一樣，也是一波三折。他的第一任妻子是耿秀雲，當時年廣九想發展個體經濟，但妻子不願惹事，執意與他離婚。據說年廣九幾乎淨身出戶，帶著板車就出來了。

之後，年廣九又相繼娶了彭曉紅和李愛華，因為年廣九風波不斷，再加上性格差異，這兩段婚姻也沒持續多久。年廣九的最後一任妻子，是小他 30 歲的陳慧芳，她曾多次幫助年廣九發展事業，還在河南設立 60 多家分店。

2000 年 8 月，年廣久將「傻子瓜子」的商標等賣給長子和次子。

直至 2018 年，81 歲高齡的年廣久，還坐鎮傻子瓜子總店，每每給顧客裝袋稱秤，都會從櫃台裡再多抓一把瓜子塞進袋中。這個看似有些「傻氣」的習慣，他已經保持多年。

全國工商聯在 2018 年正式對外公布「改革開放 40 年百名傑出民營企業家」名單，年廣九以「傻子瓜子創始人」的身份，與馬雲、馬化騰、許家印等企業家同列名單。