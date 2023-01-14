鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估上修至25.7元，預估目標價為320元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由25.52元上修至25.7元，其中最高估值30.96元，最低估值19.04元，預估目標價為320元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|30.96
|41.3
|最低值
|19.04
|26.8
|平均值
|25.47
|32.81
|中位數
|25.7
|31.1
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|66,690,000
|74,865,106
|最低值
|52,877,000
|62,167,000
|平均值
|59,374,811.71
|67,694,554.34
|中位數
|60,062,076.23
|66,113,500
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|41.34
|44.14
|23.05
|21.91
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,557,192
|48,496,522
|44,693,441
|40,788,105
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。