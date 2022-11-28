億光告瑞眾、亮麗星侵權 求償1億元

億光告瑞眾、亮麗星侵權 求償1億元（圖：億光）
億光告瑞眾、亮麗星侵權 求償1億元（圖：億光）

LED 廠億光 (2393-TW) 今 (28) 日宣布，向臺灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告瑞眾、亮麗星所製造販賣的 LED 照明產品侵害億光台灣三項專利，並求償一億元，且應立即停止製造、進口、販賣相關侵權產品。

億光表示，瑞眾旗下亮博士、亮麗星 LiGHTNESS LED 的燈泡、燈管、吸頂燈等產品，已侵害億光台灣專利 TWI665406、TWI644055 及 TWI553264。這些專利與 LED 支架封裝技術及結構相關，可提高發光裝置的生產速度及良率，提高發光裝置導電及散熱效果。

億光近期大打專利戰，先前控告特力集團 (2908-TW) 旗下特力屋、展晟照明及中電 (1611-TW) 的燈泡、燈管及吸頂燈等系列 LED 產品，不過，日前突撤回對特力屋的專利訴訟，雙方紛紛表態未來會持續加強合作。

另一方面，過去與日亞化的專利紛爭也重新燃起戰火，日亞化指稱德國法院已就日亞化對億光子公司 WOFI Leuchten GmbH 提起的損害賠償作出判決，要求 WOFI 賠償 322.5 萬歐元 (約新台幣 1.04 億元)。

不過，億光表示不滿意判決結果，認為判決未審酌 WOFI 所提的有利證據，子公司 WOFI 將依法提起上訴，且日亞化歐洲專利已在 2017 年 7 月 29 日期滿失效，對億光及 WOFI 現有產品沒有影響。

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