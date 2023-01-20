解封後首次春節恐現報復性出遊 國道、雙鐵交通資訊一次掌握

金兔年春節連假自 2023 年 1 月 20 日 (小年夜) 至 1 月 29 日 (大年初八)，共計 10 天，由於今年是疫情解封後的首個春節，恐出現報復性旅遊潮，高公局嚴陣以待，透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬應變計畫及規劃交通疏導措施，台鐵、高鐵都加開班次、加掛車廂因應，國道客運也按往例推出多條路線優惠票價，盼緩解國道壅塞情形，《鉅亨網》彙整全台春節交通資訊，讓讀者看完快速掌握重點。

國道

高公局指出，依歷次春節連假國道車流特性研判，除夕前以返鄉南向車流為主，初一至初三以旅遊南向車流為主，初三至初七以旅遊及收假北向車流為主，初八則為收假北向車流。

【收費措施】

今年 1 月 20 日至 1 月 29 日春節期間實施單一費率，意即打 75 折，無每日 20 公里優惠；國 3「新竹系統至燕巢系統」實施路段差別費率，意即單一費率再 8 折收費；國道每日 0 至 5 時夜間暫停收費。

【匝道封閉】

一、1 月 22 日 (初一) 至 1 月 24 日 (初三)，每日 0 至 12 時，封閉國 1 平鎮系統、埔鹽系統南向入口；5 至 12 時，封閉國 5 石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

二、1 月 24 日 (初三) 至 1 月 26 日 (初五)，每日 12 至 24 時，封閉國 1 埔鹽系統、國 3 西濱北向入口；12 至 21 時，封閉國 1 虎尾、仁德北向入口及國 1 王田、國 3 名間雙向入口。

【高乘載管制】

一、1 月 25 日 (初四)，13 至 18 時，國 1 北向下營系統至頭份、國 3 北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。

二、1 月 24 日 (初三) 至 1 月 29 日 (初八)，每日 15 至 20 時，國 5 北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道。另國 5 北向高乘載管制結束時間將視交通狀況機動調整。

【開放路肩】

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

(圖：高公局提供)

【匝道儀控】

假期間將視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制並機動調整。

【替代道路】

一、國 5 頭城往坪林地區，建議改走台 9。

二、國 1、國 3 新竹往返台南地區，建議改走台 61。

三、國 6 台中往返南投地區，建議改走台 63。

四、國 3 霧峰往返國 1 台中系統、國 3 中港系統，建議改走台 74 接國 4。

【高公局預估好走時段】

一、西部國道部分：

1 月 22 日 ~ 1 月 24 日 (初一~ 初三)，南向用路人建議早上 6 時前或中午 12 時後出發。

1 月 24 日 ~ 1 月 26 日 (初三~ 初五)，中部地區北向用路人建議上午 12 時前出發，南部地區北向用路人建議上午 9 時前出發，或可延後至初七至初八再出發。

二、國 5 部分：

1 月 22 日 ~ 1 月 24 日 (初一~ 初三)，南向用路人建議上午 5 時前或下午 5 時後出發。

1 月 24 日~ 1 月 29 日 (初三~ 初八)，北向用路人建議上午 9 時前出發。

高公局表示，1 月 24 日至 26 日 (初三至初五) 為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分瓶頸路段如國 1、國 3 北向苗栗路段及國 5 北向宜蘭路段將壅塞至隔日凌晨才紓解。建議欲利用初三至初五北返民眾多利用公共運輸，若需長途開車北返，請多利用台 61 替代道路，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

台鐵

台鐵局因應春節連假旅運需求，原計畫加開全線各級列車 287 列次、加掛車廂 144 輛次疏運旅客，並已開放訂票，但考量假期長達 10 天，旅客出遊需求提高，經檢視車輛及服務人力運用後，決定再加開 212 列次加班車，以滿足旅客需求。

第二波加班車 1 月 19 日至 1 月 29 日包括對號列車東部幹線 (樹林 - 台北 - 台東) 加開 47 列次；西部幹線加開 20 列次；跨線 (彰化 - 台北 - 花蓮)(新竹 - 台北 - 花蓮) 加開 26 列次。另 (彰化 - 蘇澳) 加開 20 列次區間快車 (經海線)。總計今年春節連續假期疏運共加開 499 列次，全線座位數較去年春節疏運可再增加約 45 萬個座位，整體運能較去年春節約提升 12%。

高鐵

台灣高鐵公司 1 月 18 日至 1 月 30 日規畫 13 天春節疏運，共加開 454 班次列車 (南下 193 班、北上 261 班)，總計提供 2269 班次列車的旅運服務，另外，配合春節連續假期，2 月 4 日調整為補上班日，將增開 3 班次北上列車。

台灣高鐵公司表示，持定期票或回數票旅客，於 1 月 20 日至 1 月 29 日國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，將免費展延 10 天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自 1 月 30 日 (含) 或原效期截止日起展延效期。

客運

今年春節連假長達 10 天，公路總局推出公路客運票價優惠，實施期間自 1 月 19 日 0 時至 1 月 29 日 24 時止，優惠項目包含 87 條國道客運路線，享平日優惠價或原票價 85 折優惠；持電子票證搭乘 49 條台灣好行路線享半價優惠；轉乘優惠部分，凡搭乘高鐵、台鐵或國道客運於 10 小時內轉乘在地客運路線，可享一段票或基本里程免費，鼓勵民眾多使用大眾運輸，避免交通壅塞。

首都及台北客運說明，春節實施優惠票價，如 1570、1571 路線「市府轉運站－宜蘭、羅東」全票優惠價 110 元；1572 路線「市府轉運站－四城」全票優惠價 100 元、「市府轉運站－礁溪」全票優惠價 80 元；1580 路線「板橋客運站－花蓮火車站」全票優惠價 295 元；1071 路線「南港轉運站西站－花蓮火車站」全票優惠價 270 元，約為原價 83 折至 84 折。

國光客運推出中、長程地區及國五路線共 36 條平均可享 85 折優惠，且連假期間國 5 石碇、坪林南向入口封閉，大客車享有優先通行及專用道，民眾搭乘相關路線可節省 30 分鐘以上車程。舉例來說，圓山往返羅東 1879 線，原價 140 元，折扣後僅 115 元 (約 82 折)，南港往返宜蘭 1878 線，原價 110 元，折扣後只要 90 元 (約 82 折)。另外，宜蘭租車業者提供七折起租車優惠，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退返 100 元，租汽車可退返 200 元。

統聯客運、三重客運暨新竹客運、和欣客運等業者也都配合交通部推出春節連假疏運優惠政策，民眾可享約 85 折優惠。