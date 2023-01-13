盤中速報 - 撼訊(6150)急拉2.51%報77.7元，成交1,722張

撼訊(6150-TW)近5分K漲速2.51%，13日09:04報77.7元，成交1,722張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲1.09%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.33%。櫃買指數上漲1.68%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+301 張
- 外資買賣超：+287 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
- 融資增減：+17 張
- 融券增減：-260 張
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AI優化後報酬率
+37.21%
$13,721
原投組報酬率
+27.57%
$12,757
投組標的成分
40%
1584
20%
1752
20%
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10%