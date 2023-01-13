〈台股盤前〉美股及台積電ADR勁揚 封關前挑戰萬五大關

美股周四續揚、台積電 ADR 大漲，可望帶動台股今 (13) 日挑戰萬五大關，不過法人認為，由於本次農曆春節假期較長，加上美科技股財報預期偏弱，仍須留意台股在挑戰萬五關卡後震盪。

美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.5%，符合市場預期，而核心 CPI 年增 5.7%，低於 11 月的 6%，符合市場預期，創 2021 年 12 月以來新低，強化市場對聯準會進一步放慢升息步調的預期，激勵美股收漲。

美股四大指數表現來看，道瓊漲 216.96 點或 0.64%、那指漲 69.43 點或 0.64%、標普漲 13.56 點或 0.34%、費半漲 34.29 點或 1.24%，收 2,789.65 點。

另一方面，台積電 (2330-TW) 週四舉辦法說，去年財報與今年展望大致符合市場預期，總裁魏哲家看好客戶庫存去化告段落，下半年營運將回溫，美元營收將較去年同期成長，全年則會微幅成長，優於整體產業平均。

台積電 ADR (TSM-US) 周四收漲 6.38%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.57% ；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.03%。

在美股、台積電 ADR 雙雙走揚下，台指期夜盤大漲逾 200 點，更一度登上 15020 點，可望激勵台股今日走揚，挑戰萬五大關，但仍須慎防創高後拉回震盪。