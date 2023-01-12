邁達特子公司取得威朋台灣代理權 衝刺雲端及大數據整合變現

佳世達 (2352-TW) 子公司邁達特 (6112-TW) 今 (12) 日宣布，旗下 Epic Cloud 聚上雲取得 Vpon 威朋大數據台灣代理權，聚上雲透過 Cloud Native 系統整合開發技術，結合威朋先進的大數據分析技術及行動數據庫，進而將數據與流量化作長線營收。

聚上雲董事長楊敦凱表示，未來將是「雲端」和「大數據」掛帥的年代，聚上雲與威朋兩者的資源和應用相輔相成，將可有效賦能企業將精煉後的數據，化作變現的籌碼。

目前威朋每月可觸及 9 億支行動裝置、覆蓋亞太區每日 210 億次可競價流量的媒體資源，目前客戶已超過 1500 家世界知名品牌，在台北、香港、上海、新加坡、東京及大阪均有營運據點。

根據 IDC 預估，在全球大數據分析領域，雲端支出規模將在 2023 年首度超越地端部署；研調機構 Precedence Research 近期則指出，2030 年全球大數據相關市場有望達 3463 億美元，CAGR 達 30%。

楊敦凱強調，針對雲端和大數據的強勢匯流，聚上雲將全面發揮自身在雲原生應用的專業，結合威朋「以數據驅動業務成長」的核心理念，瞄準不同產業的數據領航需求，持續佈局更臻完善的數據淘金解決方案。