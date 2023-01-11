台積電熄火、金融塑化有壓 台股量縮跌51點收14751點

美股周二全面收漲，費半、那指上漲逾 1%，台股今 (11) 日走勢震盪，早盤一度衝上 14842 點，改寫逾 1 個月新高後，隨即浮現獲利了結賣壓，台積電熄火，金融、塑化股遇壓，加權指數終場下跌 51.52 點或 0.35%，收在 14751.44 點，成交值萎縮至 1596.03 億元。

櫃買指數終場逆勢上漲 0.47 點或 0.25%，收在 188.52 點，成交值 520.58 億元。上市櫃成交值合計 2116.61 億元。

電子股漲跌互見，台積電總裁魏哲家連 3 月加碼自家公司股票，但法說會登場前夕，股價震盪走低，終場跌 0.31%，收在 484.5 元；聯發科持續扮演撐盤要角，股價勁揚 1.87%，站回 700 元大關，收在 707 元；聯電、台達電、大立光收漲；不過，國巨、研華等賣壓偏重。

14 家金控去年獲利腰斬，稅後純益僅剩 2832 億元，金控族群今天湧現賣壓，富邦金、華南金、第一金、玉山金等均下挫逾 1%，但中小型銀行股獲買盤力挺，王道銀行大漲 7%，京城銀、聯邦銀等均在盤上表現。

台塑四寶公布 2022 年受通膨、中國封控及終端需求下滑影響，合計賺進約 901 億元，年減 62%，每股純益 12.52 元，較前年腰斬，四寶今天股價全面走低，台塑、台化及台塑化均下挫逾 1%。

國內電商龍頭富邦媒 2022 年營收首度突破千億元大關，創歷史新高，今天在買盤追捧下，股價強漲逾 8%，重回 800 元大關，站上年線，創近 5 個月新高，而台南 - KY 去年 12 月營收繳出佳績，年增 95%，股價應聲攻上漲停，帶動上市百貨貿易類股指數收漲 1.47%。