盤中速報 - 麗臺(2465)急跌-2.23%報41.65元，成交1,934張

麗臺(2465-TW)近5分K跌速2.23%，11日09:06報41.65元，成交1,934張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗臺(2465-TW)近5日股價下跌3.59%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.52%。台灣加權指數上漲4.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-695 張
  • 外資買賣超：-695 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+330 張
  • 融券增減：-173 張

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