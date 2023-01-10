金管會拉高「視訊股東會」門檻 修法聚焦兩重點拚3月上路

金管會預告修法「視訊股東會」召開決議門檻，未來公司要召開視訊股東會決議將從普通決議改為特殊決議，而為降低數位落差，公司必須提供股東連線設備等相關必要協助，為趕在今 (2022) 年股東會前適用，金管會也縮短預告天數，力拚 3 月公告實施。

因應新冠肺炎防疫需求，避免股東會人潮群聚擴大感染規模，金管會在 2021 年我實施三級警戒期間緊急發布視訊股東會辦法，隨後經由立法院三讀通過，於去 (2022) 年上路適用。

金管會證期局副局長高晶萍表示，集保結算所根據「公開發行股票公司股務處理準則」規範建置「股東會視訊會議平台」，統計去年共有 72 家公司以視訊連線方式舉行股東會。

考量疫情常態化，金管會今天預告修正召開視訊股東會的辦法，目標預計 3 月公告上路，趕上今年 5、6 月股東會召開的高峰期。

首先是召開視訊股東會由原本的普通決議改為特殊決議，目前公司如欲召開視訊股東會，只要有二分之一董事出席，且二分之一董事同意就能辦理。

高晶萍今 (10) 日表示，為提高公司召開視訊股東會門檻，修法後董事會決議召開視訊股東會，必須有三分之二以上的董事出席，且出席董事必須有二分之一以上同意才能召開視訊股東會。

其次，為降低數位落差，對於參加視訊股東會有困難的股東給予適當協助與替代措施，同時也必須協助股東使用連線設備參與股東會。

高晶萍指出，公司要召開視訊股東會，應至少提供股東連線設備及必要協助，並應於股東會召集通知載明得向公司提出申請的期間及其他相關應注意事項，

此外，其他修正辦法還有因應中央主管機關所公告的特殊情況，公司得辦理相關措施，包括：公司如有決議變更開會方式並已寄發開會通知，得在公開資訊觀測站公告召集方式變更，不必另行寄發更正通知書。

而考量情境變化，所需的必要緊急應變配套措施也可視情況而定，因此增訂其他經金管會規定的必要緊急措施，以保障股東權益。

