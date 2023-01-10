中國多地宣布首波感染高峰已過 第二波何時來？

去年 12 月以來，中國各地經歷新冠肺炎疫情感染高峰，近日多地發布最新研判，表示已度過第一波感染高峰，發熱門診持續下降。

河南：全省感染率接近九成

河南省疫情防控指揮部辦公室主任闞全程周一（9 日）表示，截至 1 月 6 日，河南省新冠肺炎病毒感染率為 89.0%。從發熱門診數據看，去年 12 月 19 日就診人數達到高峰，之後呈持續下降趨勢。

闞全程說，河南省已順利度過疫情高峰，預估到本月底，每日新增感染人數將維持在較低水準。不過，闞全程也表示，雖然感染高峰已過，但河南仍處於重症救治高峰。

北京：疫情趨緩 重症救治任務仍艱巨

北京市代市長殷勇表示，北京疫情已經過了感染高峰期，民眾在免疫能力方面已經構築起新能力。下一階段，政府將建立疫情監測預警體系，包括一些哨點、醫院發熱門診，加強監測新變異病毒。

重慶：發熱門診接診人數大幅下降

重慶市衛健委副主任李畔在 1 月 3 日說，重慶市二級以上醫療機構發熱門診，以及基層醫療機構發熱診室日接診人數，在去年 12 月 20 日攀抵高峰，截至 1 月 3 日，只有 7,000 多人。李畔說：「我們的高峰期應該已經過去了。」

江蘇：全省度過感染高峰

據《新華日報》周一消息，數據顯示，去年 12 月 8 日起，江蘇省發熱門診就診人數快速上升，12 月 22 日衝上高峰後，就診人數開始「退燒」。從核酸和抗原檢測情況看，陽性率從去年 12 月 12 日 0.2% 上升至 23 日 46%，12 月 23 日 - 28 日保持在 40% 以上，處於高原期，12 月 29 日起逐步下降，今年 1 月 4 日下探至 18.6%。

浙江：全省第一波感染高峰已經平穩度過

浙江省省長王浩在周一召開省疫情防控調度會。王浩說，全省第一波感染高峰已經平穩度過，接下來要聚焦重症，做好醫療救治工作，進一步盤活住院和 ICU 床位，增強重症救治能力，確保應收盡收、應治盡治。

四川：日新增感染已處於回落階段

去年 12 月 26 日，四川省疾控中心發布問卷調查（第二次）結果顯示，全省陽性檢出高峰期集中在去年 12 月 12 日至 23 日，目前日新增感染已處於回落階段。四川省疾病預防控制中心黨委書記唐雪峰表示，根據調查結果，四川省民眾整體感染發病已超過八成，全省感染發病高峰應該已經過去。

海南：兩市已度過感染高峰

去年 12 月 30 日，海南省政府說，每日新增感染人數處於高峰波動期，估計全省感染率已達到 50%，三亞、海口市整體上已度過感染高峰。

張文宏：第二波感染高峰期將在 5、6 月

國家傳染病醫學中心主任張文宏表示，第二波感染高峰期將落在今年 5 月至 6 月之間。張文宏估計，第二波疫情感染者的比率將介於 25%-50%，症狀可能會緩解，且病毒毒性越來越弱。