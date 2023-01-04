盤中速報 - 合勤控(3704)急拉2.02%報37.75元，成交18,082張

合勤控(3704-TW)近5分K漲速2.02%，04日13:22報37.75元，成交18,082張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
合勤控(3704-TW)近5日股價上漲0.29%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲0.14%。台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,453 張
- 外資買賣超：+1,223 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+230 張
- 融資增減：-273 張
- 融券增減：+13 張
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+35.54%
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原投組報酬率
+29.49%
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投組標的成分
40%
2211
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