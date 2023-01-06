PS5不再缺貨！Sony：供應改善 想買都能買到

消費者終於不必苦等 PlayStation 5 遊戲機，商店貨架上應該定期都能看到實體商品，因為 Sony 表示該遊戲機短缺的情形即將告終。

Sony 互動娛樂公司執行長 Jim Ryan 周三 (5 日) 在拉斯維加斯舉行的消費電子大展 (CES) 上宣布，遊戲機硬體供應情況去年年底已改善，12 月更創下 PS5 有史以來銷售最強勁月份。

他說：「從現在開始，任何想買 PS5 的人都應該可以更容易在全球零售商家貨架上找到一台。」

但在美股普遍走跌中，Sony ADR (SONY-US) 周四交易仍跌 0.39%，收每股 77.50 美元。

Ryan 也提到，PS5 遊戲主機全球銷量已經超過 3000 萬台，意味自該公司上回發布銷售更新以來，大約 7 個月的時間已銷售 1000 萬台。

這對 Sony 和玩家來說是好消息，PS5 目前銷售量 (推出後 26 個月) 仍落後 PS4 約 600 萬台，PS4 在 2013 年 11 月推出後的 26 個月期間內銷售量約 3600 萬台。

但 PS5 銷售滯後的主因是疫情導致供應受限和半導體短缺，而非需求疲軟，因此在生產水準改善的支撐下，PS5 的銷量成長應會明顯上升。

《巴隆商周》去年 5 月報導指出，一旦 Sony 克服 PS5 晶片短缺的問題，就可望蓬勃發展。Sony 同月將 2023 年 3 月止的全年度 PS5 主機生產計畫上修至少 50%，相當於此期間銷量 1800 萬台。