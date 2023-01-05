築間去年營收年增逾5成並創新高 今年挑戰再增4成起跳

連鎖餐飲集團築間今 (5) 日宣布，隨著餐飲市場快速復甦，去 (2022) 年全年營業額衝破 45 億元，年增超過 50%，並創歷年新高，其中，12 月單月營收達 5 億元破紀錄，展望 2023 年，將再開出 2 個新品牌、全年展店淨增約 60 家，目標營收上看 65 億元，年增挑戰超過 40%。

築間指出，疫情期間，國內大多數餐飲集團多半採保守策略、放慢展店節奏，甚至暫停展店計畫，但築間則是加快展店，截至去年底，集團總店數已達到 139 家，年增 50%。

展望 2023 年，築間表示，旗下各品牌除了按既定展店計畫執行外，將再推出兩個新品牌，分別是升級版的火鍋品牌，以及結合日式和食和西式洋食風格的排餐料理，年度總店數上看 200 家，將淨增超過 60 家。

而隨著展店和新品牌並進，築間今年營業額目標設定為 65 億元，續戰歷史高峰。

除了在國內加快布局，築間也啟動海外拓點計畫，初期以日本優先，其次為美國，此外，也預計從日本引進餐飲品牌加入台灣市場，以挹注更多業績成長動能。

築間董事長林楷傑說，儘管近三年國內餐飲受到疫情嚴重影響，但築間因應市場變化，機動調整銷售模式，提出創意行銷活動，並按既定展店計畫發展，連續 10 年年複合成長率超過 50%，而能夠有如此亮眼的成績完全要感謝集團內的每一位夥伴的付出。

林楷傑更感性提到，人才是公司最重要的資產，更是集團成長的堅實後盾，在穩健的站穩台灣市場後，將朝海外市場邁進。