群電去年營收410億元再創新高 連兩年衝破400億元

群電 (6412-TW) 今 (5) 日公佈去年 12 月營收 30.30 億元，月減 9.7%、年減 7.4%，第四季營收 95.01 億元，季減 12%、年減 10.5%，全年營收達 410.6 億元，年增 1.7%，創歷史新高。

群電表示，PC 產業回歸傳統淡季，加上高基期因素，使去年 12 月營收較去年下滑，回顧去年，儘管面臨總體經濟和產業面諸多挑戰，營收仍穩健有撐，每月營收均維持 30 億元水準。

產品組合方面，近年來群電積極優化產品結構，在 PC、雲端智能、及消費性電子三大產品應用中，雲端智能營收去年年增逾 2 成，營收貢獻比重超越 5 成，可望帶動群電獲利連 4 年寫新高。

展望今年，公司認為，大環境不確定性仍高，但看好雲端運算、通訊、節能等產業存在商機，樂見第一季營收落底後逐季向上。動能方面，看好大瓦特數筆電、伺服器、以及衛星通訊電源將維持雙位數年成長，而第三代半導體材料氮化鎵 (GaN) 筆電電源及智慧建築解決方案營收，也有機會呈現倍數成長。

至於股利政策，群電過去 9 年均維持 7 成以上現金配息率，預估今年將維持高配息水準，配息金額將有機會創新高。另外，公司近期已投入 1500 萬美元，參與日商三井住友銀行的綠色定存，將運用於綠色產業或專案的融資。