矽科宏晟興櫃認購價每股32元 看好未來營運強勁成長

化學品供應系統整合廠矽科宏晟 (6725) 預計下周一 (9 日) 正式登錄興櫃，認購價 32 元，展望後市，公司受惠客戶持續建廠與擴產，已承接相關訂單，看好未來營運將持續強勁成長。

矽科宏晟為日本關東化學集團與台灣宏晟科技合資創立，近年持續引進策略投資伙伴，目前實收資本額為 3.3 億元，主要提供晶圓廠建廠、擴廠中廠務工程的電子級化學品供應系統 (CDS)，從設計施工到系統維運的完整服務。

矽科宏晟去年隨著主要客戶工程陸續完工入帳，營收獲利大幅成長，去年前 11 月營收 11.2 億元，年增 36.28%，累計前三季每股稅後純益已達 2.4 元，看好第四季在營收、獲利攀峰，全年營收、獲利年增幅估達雙位數，每股純益超越 2021 年全年。

展望未來，隨著國內半導體及面板龍頭廠積極佈局國內外市場，矽科宏晟也承接日本等海外新廠訂單，且在美中貿易戰驅動中國廠商積極擴廠及自建半導體供應鏈，旗下中國子公司接單也暢旺。

矽科宏晟指出，CDS 如同廠務工程中的心臟與血管，依產能需求及製程技術客製設計製造，必須精準安全地提供無塵室機台所需的電子級化學品，平均一座工廠需要上百套化學品供應設備。

矽科宏晟主攻電子級化學品供應系統、混合供應系統、稀釋供應系統、廢液收集系統、化學品再回收設備系統，亞太區銷售實績已超過 3000 套，在半導體製程 CDS 實績有 3/5/7/10 奈米，面板領域也切入 4K2K、IGZO 等製程，客戶涵蓋世界級半導體與面板大廠，在太陽能、封測等高科技電子廠製程設備也有不錯成績。

此外，矽科宏晟近年積極投入高科技產業製程維護及保養，結合日本關東化學的技術，共同開發出重要設備、製程的檢測方案，協助半導體廠即時監控設備狀態，提供故障預測與設備壽命管理等解決方案，有助客戶延長機台使用壽命、降低成本，為公司添加穩定營運成長動能。

矽科宏晟補充，公司是全球少數可提供至 3 奈米及 4K2K 實績的電子級化學品供應系統的業者，隨著重要廠商資本支出持續增加，將帶動相關化學品供應系統設備及維運需求，預期營運將維持強勁成長。