郭明錤示警Wi-Fi 6E/7升級需求放緩 網通廠同樣保守看

天風國際分析師郭明錤今 (16) 日表示，全球 Wi-Fi 測試設備龍頭 LitePoint 第四季營收將年減達 3 成，明年 Wi-Fi 6E/7 升級需求出現放緩跡象，國內網通廠也出現類似論調。

郭明錤表示，LitePoint 為瑞昱的上游設備供應商，營收早在第三季便較去年同期衰退，預計 LitePoint 明年營收預期將今年顯著衰退 35–40% ，瑞昱營收恐也出現下行風險。

郭明錤指出，進入 Wi-Fi 6E/7 時代，對測試設備的需求更高，LitePoint 營收大幅衰退可能與 Wi-Fi 6E/7 升級需求放緩有關。

對此合勤控 (3704-TW) 認為，前次 Wi-Fi 5 到 Wi-Fi 6 面臨供應鏈壓力，當時高階晶片供貨較穩定，客戶紛紛加速採用 Wi-Fi 6 設備，電信營運商也未出現庫存問題。

儘管缺料已緩解，合勤控認為，目前下游營運商正經歷庫存消化週期，預計明年上半年電信商還會有一波延後訂單狀況，因此 Wi-Fi 6E/7 升級需求確實可能有放緩跡象。

中磊 (5388-TW) 則指出，明年公司 Wi-Fi 6E/7 出貨量不會太大，還正在起步當中，無論需求是否放緩，也不會有太大影響。明泰 (3380-TW) 則預期 WiFi-7 設備 2024 年才進入普及階段，仍提前布局相關產品搶先卡位。

值得一提的是，有部分業者表示，Wi-Fi 6/7 未來恐怕僅會導入高階市場，不會是產業成長動能，主因 Wi-Fi 6 導入速度太快，效能表現上也令市場滿意，因此更新需求還沒有很強，無法複製 Wi-Fi 6 的高速成長。