盤中速報 - 美食-KY(2723)股價急跌至143.0元，跌幅達7.14%

美食-KY(2723-TW)29日09:34股價下跌11元，報143.0元，跌幅7.14%，成交1,831張。
美食-KY(2723-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為咖啡飲料及烘培產品製造販售。
近5日股價上漲10.79%，台灣加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,852 張
- 外資買賣超：+1,066 張
- 投信買賣超：+422 張
- 自營商買賣超：+364 張
- 融資增減：+49 張
- 融券增減：+27 張
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