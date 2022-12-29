盤中速報 - 美食-KY(2723)股價急跌至143.0元，跌幅達7.14%

美食-KY(2723-TW)29日09:34股價下跌11元，報143.0元，跌幅7.14%，成交1,831張。

美食-KY(2723-TW)所屬產業為觀光事業，主要業務為咖啡飲料及烘培產品製造販售。

近5日股價上漲10.79%，台灣加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,852 張
  • 外資買賣超：+1,066 張
  • 投信買賣超：+422 張
  • 自營商買賣超：+364 張
  • 融資增減：+49 張
  • 融券增減：+27 張

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