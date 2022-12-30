盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-2.48%報62.6元，成交1,812張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.48%，30日09:05報62.6元，成交1,812張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌4.09%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.04%。櫃買指數下跌1.65%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-59 張
- 外資買賣超：+21 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-82 張
- 融資增減：+207 張
- 融券增減：-276 張
最新相關新聞
高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.48%，30日09:05報62.6元，成交1,812張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌4.09%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.04%。櫃買指數下跌1.65%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+12.38%
$11,238
原投組報酬率
+7.04%
$10,704
投組標的成分
40%
8996
20%
1760
20%
2364
10%
2465
10%