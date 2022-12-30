盤中速報 - 高端疫苗(6547)急跌-2.48%報62.6元，成交1,812張

高端疫苗(6547-TW)近5分K跌速2.48%，30日09:05報62.6元，成交1,812張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

高端疫苗(6547-TW)近5日股價下跌4.09%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌2.04%。櫃買指數下跌1.65%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-59 張
  • 外資買賣超：+21 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-82 張
  • 融資增減：+207 張
  • 融券增減：-276 張

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