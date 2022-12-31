〈能源盤後〉俄烏大戰 中國封控 波動一整年 原油2022年收高

原油期貨週五 (30 日) 在 2022 年最後一個交易日收高，今年整體價格上漲，投資者在俄烏戰爭引發的供應擔憂與全球需求前景不穩，以及對潛在衰退的擔憂之間進行權衡。

能源商品價格

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.86 美元或 2.4%，收在每桶 80.26 美元，令最近月 WTI 期貨價格 2022 年上漲 6.7%。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格持平收在每桶 83.46 美元。

1 月交割的汽油期貨價格大漲 3.8%，收在每加侖 2.4595 美元，今年汽油最近月期貨上漲 10.4%，且 6 月時達到每加侖逾 4.27 美元的史上高點。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.5%，收在每加侖 3.362 美元，年漲幅在 44% 以上，創下 2007 年以來最大年漲幅。

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 8.4 美分或 1.8%，收在每百萬 Btu 4.475 美元，年漲幅 20%。

市場推動力

Brent 和 WTI 創下連續第二年上漲，但均遠脫離因俄羅斯 2 月下旬入侵烏克蘭後創下的 3 月高點。WTI 原油在 3 月初達到每桶 130 美元以上的近 14 年高點，而 Brent 原油當時也登上每桶近 140 美元的高水準。

WTI 原油 2022 年收盤水準也遠低於俄羅斯入侵烏克蘭前夕 (2 月 23 日) 每桶 92.10 美元的水準；Brent 原油也自當時的每桶 94.05 美元水準回落。

原油價格在今年下半年走軟，部分原因是擔心美國聯準會 (Fed) 和其他主要央行積極收緊貨幣政策，恐令全球經濟急劇放緩。

此外，中國放寬新冠防疫措施激起的樂觀情緒，已被該國感染激增引發的擔憂情緒所抵消。

SPI 資產管理公司管理人 Stephen Innes 表示：「中國仍然是石油一切的中心。儘管市場普遍預期，新冠確診病例激增會令價格承壓，但前景依舊光亮，因為中國流動性有改善的可能性。然而，我們仍在大宗商品宏觀經濟持續波動的狀態下邁向下一年。」

Innes 表示，市場可能對中國的潛在反彈過於悲觀。價格很快就會上漲。「由於中國人行大量挹注流動性，帶來大規模重新開放的加乘效應，以及疫情封控過後的流動性快速恢復趨勢，我們很快就會看到價格起飛。」

油田服務公司貝克休斯週五表示，本週美國石油鑽井平台數量減少 1 座至 621 座，較去年同期增加 141 座。