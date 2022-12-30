盤中速報 - 雅茗-KY(2726)急拉2.15%報23.95元，成交61張

雅茗-KY(2726-TW)近5分K漲速2.15%，30日10:09報23.95元，成交61張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雅茗-KY(2726-TW)近5日股價下跌2.36%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲0.5%。櫃買指數下跌1.65%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-23 張
- 外資買賣超：-23 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-15 張
- 融券增減：+5 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.43%
$13,443
原投組報酬率
+27.08%
$12,708
投組標的成分
40%
8996
20%
1760
20%
2364
10%
2465
10%