盤中速報 - 雅茗-KY(2726)股價拉至漲停，漲停價24.0元，成交238張

雅茗-KY(2726-TW)28日13:19上漲2.15元，股價漲停報24.0元，委買251張，成交238張。
主要業務為餐飲銷售及連鎖加盟。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲1.71%。
雅茗-KY(2726-TW)近5日股價下跌7.42%，櫃買指數上漲1.4%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+8 張
- 融券增減：0 張
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