《阿凡達2》登全球票房亞軍 距離回本仍有相當差距

上映 13 天，被寄予厚望的《阿凡達：水之道》，登上今年單片全球票房亞軍寶座。即便如此，該片表現不及預期，距離回本仍有相當差距。

《證券時報》報導，貓眼電影專業版統計，截至 12 月 28 日，《阿凡達：水之道》票房突破 10.3 億美元，超過《侏羅紀世界：統霸天下》，成為今年單片全球票房亞軍，距離票房冠軍《捍衛戰士：獨行俠》還有 4.58 億美元的差距。

在中國市場，《阿凡達：水之道》的表現開高走低。截至周四（29 日）下午四時，該片國內票房突破人民幣 8 億元，暫列中國年度票房榜第九名；其首日票房達到人民幣 9,523.2 萬元，為今年來進口片首日票房冠軍。據貓眼電影統計，截至 12 月 28 日，《阿凡達：水之道》連續 15 天獲單日票房冠軍（含點映），累計觀影人次為 1,420.3 萬人。

這一系列成績放在其他電影，可說是十分亮眼，但作為影史票房冠軍《阿凡達》的續作，這般票房成績難以令人滿意。

以中國市場為例，《阿凡達：水之道》上映前，媒體票房預測落在人民幣 22 億元至 33 億元。目前貓眼電影對該片的票房預期僅人民幣 11.95 億元。若《阿凡達：水之道》達標，將超越《侏羅紀世界：統霸天下》，成為年度進口片票房冠軍，但《阿凡達：水之道》只能排在中國電影年度票房榜第七名。

海外市場也是一樣，首映周末，《阿凡達：水之道》在美國國內的票房為 1.34 億美元，未達到分析師預估的 1.75 億美元，也沒達到出品方迪士尼 (DIS-US) 預測的 1.5 億美元。在第二個上映周末，關鍵耶誕檔期遇到暴風雪，導致《阿凡達：水之道》北美票房僅約 5,600 萬美元，較前周銳減 58%。

票房不及預期事小，投入收不回事大。精美視覺效果和鋪天蓋地的宣傳，燃燒的是大把美金。《阿凡達：水之道》的製作成本為 3.5 億美元，坊間傳聞，綜合各類成本，該片票房要達到影史前五名才能幫助製片方回本。

不過，導演詹姆斯 · 卡梅隆近日出面否認此一傳聞，他說《阿凡達：水之道》的票房金額達到影史第 10 名左右，就可以回本。

目前，全球影史票房前十名「入場券」為 15.2 億美元，前五名的門檻為 20.5 億美元。2020 年新冠肺炎疫情暴發以來，只有 2021 年上映的《蜘蛛人：無家日》擠入影史票房前十名，該片以 18.9 億美元的票房，寫下影史第六名佳績。

業界人士普遍認為，若《阿凡達：水之道》無法回本，迪士尼很可能會取消計劃中的《阿凡達 3》和《阿凡達 4》。