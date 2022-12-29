美股ETF投資懶人包：VT、SPY、XLP

一、想投資全世界：以 VT 為例

VT 追蹤的指數為「FTSE Global All Cap Index」，追蹤包含已開發市場與新興市場的大、中、小型股票，一檔 ETF 即買下全世界，持股數量約 9000 多檔；美國市場佔 55.5%、其次為日本的 5.1%；前三大持股為蘋果、微軟和亞馬遜；以公開歷史報酬率來看，VT ETF 是適合長期投資的標的之一，10 年下來年化報酬為 9.5%。(點我前往全世界型 ETF 比較：VT、IOO、ACWI)

二、想投資美國前 500 大企業：以 SPY 為例

SPY 追蹤的指數為「標準普爾 500 指數」，以市值加權的方式追蹤美國前 500 大企業，同時也評估流動性、財務狀況等因子；成份股佔紐約證交所企業總市值的 80%，因此也會被當作美股大盤的比較基準之一；投資 SPY 即可一檔 ETF 買下美國超大型企業，以公開歷史報酬率來看，SPY 長期投資 10 年，年化報酬有 13.5%！成立近 30 年以來，報酬達 15 倍；持股比重最高產業為資訊科技，比重第二高為醫療保健，從佔比來看，與台灣人熟悉的台灣 50 指數。(點我前往美國前 500 大企業 ETF 比較：SPY、VOO、IVV)

三、想投資全球消費品大品牌：以 XLP 為例

XLP 追蹤的指數為「消費必需品精選行業指數」，XLP 成分股均總共 33 檔，均來自 S&P500 美股市值前 500 大的龍頭企業，其中 XLP 前 10 大成分股就佔總資產的 70.05%，屬於集中在單一產業的 ETF；偏向防守性消費產業、當遇到空頭行情抗跌能力佳，近五年每個月的 Beta 值 0.58(當大盤波動 1% 時，XLP 只波動 0.58%)，受景氣循環影響小。(點我前往完整參考資料：消費品龍頭 ETF)

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