盤中速報 - 中化生(1762)急拉2.18%報65.6元，成交1,232張

中化生(1762-TW)近5分K漲速2.18%，29日09:53報65.6元，成交1,232張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價上漲6.53%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.08%。台灣加權指數下跌0.43%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-452 張
- 外資買賣超：-140 張
- 投信買賣超：-297 張
- 自營商買賣超：-15 張
- 融資增減：-4 張
- 融券增減：+65 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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2211
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