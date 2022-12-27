盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.31%報67.7元，成交1,874張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.31%，27日09:04報67.7元，成交1,874張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價上漲11.5%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲0.18%。台灣加權指數下跌1.03%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,052 張
- 外資買賣超：+1,438 張
- 投信買賣超：-307 張
- 自營商買賣超：-79 張
- 融資增減：+49 張
- 融券增減：+139 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.23%
$13,423
原投組報酬率
+25.01%
$12,501
投組標的成分
40%
9919
20%
1762
20%
3466
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6443
10%