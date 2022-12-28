科技股今年灰頭土臉 但這家伺服器製造商傲視同儕 股價飆漲近90%

對於科技股來說這是殘酷的一年。納斯達克指數正走向 2008 年以來最嚴重的暴跌，並可望連續第二年跑輸標準普爾 500 指數。在大型科技股中，亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 各自流失至少一半的市值。

尋找樂觀跡象的投資人可以轉向位於矽谷中心一家 29 年歷史的伺服器製造商。美超微電腦 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 的股價在 2022 年飆升 89%，超過所有其他市值 10 億美元以上的美國科技公司。該公司的市值為 44 億美元，高於年初的 24 億美元。

美超微電腦製造電腦並出售給企業，這些企業將它們用作網站伺服器、數據儲存和人工智慧演算法等應用程式。在低獲利的伺服器業務中，該公司的競爭對手包括 Dell (DELL-US)、IBM (IBM-US) 和惠普企業 (HPQ-US)，還有一些鮮為人知的玩家，如中國的浪潮。根據 The Next Platform 的估計，美超微電腦 2021 年的市占率約為 2.6%。

美超微電腦讓客戶更輕鬆地訂製電腦而在市場上脫穎而出。這比現成的伺服器更有利可圖。

該策略一直有效。該公司財報顯示，截至 6 月的 2022 財年營收成長 46% 達 52 億美元。每股獲利從 2021 年的 2.09 美元和前一年的 1.6 美元攀升至 2022 年的 5.32 美元。

建議買入該股的 Northland Capital Markets 分析師丘克西 (Nehal Chokshi) 表示，「該股其實只是反映我們兩年來每股獲利的成長。」他給予該股的目標價為 165 美元，是追蹤該股的 5 位分析師中最高一位。

美超微電腦周二 (27 日) 收於 82.89 美元。

丘克西表示，該公司的獲利能力和成長已經足夠強勁，值得獲得更大的本益比率。然而根據 FactSet 數據，即使今年出現反彈，該股未來 12 個月的本益比僅有 8.6 倍，低於其 9.5 的 5 年平均水平。過去 12 個月的本益比為 10.1 倍，低於 17.8 的 5 年平均水平。