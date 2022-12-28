〈台股盤中〉半導體股領跌 挫近200點跌破前低

美股科技股走弱拖累，台股今 (28) 日跳空開低，且在台積電、聯發科為首的半導體族群壓盤下，加權指數一度重挫近 200 點，回測 14100 點整數關，失守半年線並跌破前低 14157.99 點，探 1 個半月的波段新低，今日估量增至 1500 億元。

台積電今日跌逾 2%、聯電也跌超過 2%，日月光投控跌逾 1%，IC 族群更是重災區，聯發科一度重挫半根跌停，創意大跌 7%、矽力 *-KY 也跌超過 5%，瑞昱、聯詠跌 3-4%。另外，采鈺、華邦電、致茂、力積電、旺宏等都有 2-3% 跌幅，半導體族群表現弱勢。

電子相關的高價股同樣疲弱，大立光、嘉澤均下跌 2-3%，旭隼、緯穎盤中也同步走弱，不過，亞德客 - KY 逆勢抗跌漲逾 1%，富邦媒更漲逾 3%。

在電子股走弱下，部分資金轉往傳產，台玻漲 3%、豐泰也漲約 2%，中鋼、華新、儒鴻、億豐等五盤前也力守紅盤。不過，貨櫃三雄遭到資金調節，萬海、長榮跌約 2%，陽明也同步走弱。

生技股走勢分歧，多檔個股大幅修正，強生重挫 6%，中化生、生華科、永日、浩鼎跌 4-5%，久裕、永昕、台耀、中化、雃博、佰妍等也同步拉回超過 3%。但仍有如德英漲停，雙美漲逾 3%，大樹、北極星藥業 - KY 漲逾 2% 等，逆勢抗跌。