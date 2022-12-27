盤中速報 - 達爾膚(6523)急拉2.38%報107.5元，成交187張

達爾膚(6523-TW)近5分K漲速2.38%，27日09:33報107.5元，成交187張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達爾膚(6523-TW)近5日股價下跌1.89%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.01%。櫃買指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+220 張
- 外資買賣超：+194 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+26 張
- 融資增減：+11 張
- 融券增減：+3 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.58%
$11,558
原投組報酬率
+8.85%
$10,885
投組標的成分
40%
9919
20%
1762
20%
3466
10%
6443
10%