盤中速報 - 力麗(1444)急拉2.87%報10.75元，成交2,741張

力麗(1444-TW)近5分K漲速2.87%，07日10:43報10.75元，成交2,741張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

力麗(1444-TW)近5日股價上漲2.44%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲1.95%。台灣加權指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+60 張
  • 外資買賣超：-74 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：+131 張
  • 融資增減：+492 張
  • 融券增減：-10 張

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