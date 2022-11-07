盤中速報 - 力麗(1444)急拉2.87%報10.75元，成交2,741張

力麗(1444-TW)近5分K漲速2.87%，07日10:43報10.75元，成交2,741張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
力麗(1444-TW)近5日股價上漲2.44%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲1.95%。台灣加權指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+60 張
- 外資買賣超：-74 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：+131 張
- 融資增減：+492 張
- 融券增減：-10 張
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近5日籌碼
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.20%
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原投組報酬率
+25.57%
$12,557
投組標的成分
40%
3207
20%
6153
20%
2468
10%
3289
10%