盤中速報 - 科妍(1786)急拉2.32%報61.8元，成交1,402張

科妍(1786-TW)近5分K漲速2.32%，28日09:04報61.8元，成交1,402張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
科妍(1786-TW)近5日股價上漲12.19%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.06%。台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+351 張
- 外資買賣超：+361 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：+234 張
- 融券增減：+23 張
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
+5.64%
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投組標的成分
40%
4746
20%
3479
20%
1762
10%
3466
10%