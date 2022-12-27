盤中速報 - 科妍(1786)股價大漲至57.9元，漲幅達7.02%

科妍(1786-TW)27日12:52股價上漲3.8元，報57.9元，漲幅7.02%，成交822張。

科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。

近5日股價下跌2.87%，台灣加權指數下跌1.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+37 張
  • 外資買賣超：+47 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：+18 張
  • 融券增減：+3 張

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