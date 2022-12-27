〈宏觀法說〉機上盒出貨延續至明年Q1 毛利率估再向上

射頻 IC 廠宏觀 (6568-TW) 今 (27) 日召開法說會，執行長孫德風表示，今年第四季受惠東南亞機上盒訂單挹注，帶動 11 月營收顯著成長，看好全年營收年增率達 2 成、創新高，且出貨動能延續至明年第一季，明年毛利率也可望優於今年。

細分各產品線，共同總經理李永健表示，儘管明年電視出貨量約與今年相當，但公司深耕韓、日、歐品牌客戶，在客戶擴大導入自家產品下，市占率可望持續提升，看好電視產品線仍可保持成長。

機上盒 (STB) 方面，今年下半年受惠東南亞地區訂單需求暢旺，帶動 11 月營收創下歷史新高，且由於該筆訂單為宏觀獨家出貨，訂單也將一路延續至明年第一季。

衛星接收器方面，宏觀坦言，因通貨膨脹與俄烏戰爭等因素，使消費者退租付費電視節省開銷，導致 LNB 市場持續呈現不景氣，短期較難恢復之前的出貨水準，將調降低毛利產品的出貨比重，著重提升毛利。

宏觀光纖產品則有新進展，受惠中國三大運營商都是公司原先客戶，加上中國政策推動，市場迎來規格升級潮，非對稱 10G PON 將取代現有 2.5G PON，跨入高速成長期，目前產品驗證工作已進入收尾階段，預估明年第三季就可小量試產出貨。

此外，針對歐美市場開發的對稱 10G PON 晶片，宏觀也已送交客戶驗證，預計明年第二季可進入試產階段。

至於新事業物聯網產品，宏觀強調，公司瞄準多模產品，與紅海市場的單模產品不同，目前 Multi-protocol SOCs(多模整合型通訊晶片) 已開始供應給中國與韓國 Beta-site 客戶，現階段也有多家客戶設計案同步進行中，預計明年第二季陸續量產出貨，運營商客戶則預計明年第三季量產。