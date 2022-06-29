宏觀新事業成長強 今年營收年增1成創新高

射頻 IC 廠宏觀 (6568-TW) 今 (29) 日舉辦法說會，執行長孫德風表示，儘管消費性需求放緩，但受惠運營商與基礎事業需求持續成長，IOT、光纖兩大新事業快速增長，帶動今年營收年增 1 成以上，到年底時新事業營收比重可達 20%。

展望下半年，孫德風表示，下半年各產品線皆具動能，除機上盒、IOT 維持成長力道外，電視、光纖產品也逐步增溫，下半年營收將優於去年同期。

細分各產品線，孫德風表示，宏觀 IOT 已有斬獲，通訊 SOC 則已經量產，並在第二季出貨給智能家居客戶，也持續鎖定相關產品進行導入，預期至年底前出貨量逐步提升，並與日本車載影音客戶合作 ASIC 業務，預期明後年將有較明顯貢獻。

光纖產品方面，宏觀 25G、100G 光通訊晶片第二季已開始小量出貨，第四季量能會逐步放大，主要應用在資料中心，也與主要客戶合作開發 32G 光纖通道存儲網路新品。

電視產品線方面，孫德風表示，宏觀持續提升市占率，從第 2 季開始打入日本市場，且在北美市場滲透率提升之下，今年電視產品線仍有望優於去年。

至於原先的寬頻射頻產品線，孫德風坦言，衛星受疫情、主晶片影響，整體接收市場需求減緩，期望第四季逐步恢復，也會投入開發低軌衛星相位陣列天線中的波束成型，預計明年上半年推出工程樣品。

機上盒方面，運營商機上盒需求仍強勁，受市場變化影響較小，但出貨量仍取決客戶物流船運的問題。

宏觀 5 月營收 1.23 億元，月增 9.76%，年增 23.5%，前 5 月營收主要仍來自機上盒 (STB)，比重占 49%，電視 (TV) 約占 5%、衛星 (SAT) 占 13%、光纖與 IOT 產品約佔 13%