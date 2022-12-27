〈大成鋼法說〉明年金屬需求回歸正常 鋁捲板出貨估回升4成

鋁捲板及不銹鋼通路商大成鋼 (2027-TW) 今 (27) 日召開法說會，公司認為，目前金屬需求跟價格已落底，預估再 3-4 個月的陣痛期，需求就會回到正常水準，鋁捲板出貨可望回升 4 成，不銹鋼價格隨著鎳價反彈，也將同步回穩，明年展望不悲觀。

根據與會法人轉述，大成鋼分析，目前美國需求雖然較弱，但還是有基本盤，至於中國解封將帶來 3-4 個月的陣痛期，造成金屬價格及需求波動，但屬於短期因素；歐盟則受俄烏戰爭影響，但預計明年也可望看到好轉。

大成鋼認為，現階段美國回復狀況較佳，加上中國解封、俄烏戰爭等不確定因素逐漸消退後，金屬需求及價格可望回穩。另一方面，晶片短缺狀況改善，汽車供應回穩，也會帶動鎳、鋁的基本金屬用量向上。

以大成鋼主力產品鋁捲板為例，今年受到通膨、升息以及鋁價回落影響，全年鋁捲板出貨較去年下滑，10-11 月的日均出貨更降至 1000 公噸，但預計到明年可望回到 1400 公噸水準，隨著價格同步回升，對明年業績展望不悲觀。

不銹鋼部分，大成鋼從原料鎳價角度分析，12 月鎳價從每公噸 2.5 萬美元漲至約 2.9 萬美元，上漲 4000 美元，下個月不銹鋼價漲勢確立，但以鎳在不銹鋼重量比重 8% 來看，目前不銹鋼售價並未全數反應鎳價漲幅，主要是需求未見起色，不過隨著市場氛圍改善，不銹鋼一定會跟上鎳價漲幅。

毛利率方面，大成鋼認為，短期受原料價格較高、售價卻下滑影響，但原料價格已回落，有利降低生產成本，加上需求逐步回穩、售價回升，都將對毛利率帶來正面挹注。

以大成鋼前三季營收比重來看，鋁捲板佔 40%、不銹鋼佔 39%、大國鋼 (8415-TW) 為主的扣件佔 21%；以市場來看，目前大成鋼仍以美國為主要市場，營收比重約 80-85%。