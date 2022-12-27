用戶端SSD需求放緩 2025年前NAND位元年增率恐低於3成

研調機構 TrendForce 指出，受總經不佳影響，導致消費性電子需求急凍，未來 Client SSD 將是需求放緩最明顯的產品，連帶使整體 NAND Flash 需求位元成長受限，估 2022-2025 年年增率均低於 30%。

TrendForce 表示，Client SSD 受惠疫情紅利，過去兩年作為推動全球 NAND Flash 需求位元成長的要角，預估今年在筆電的滲透率達 92%，2023 年約 96%；容量方面，今年筆電搭載容量已逾 500GB，512GB Client SSD 在近期迅速跌價後已與半年前 256GB 報價相近，甚至接近同容量 HDD，讓 PC OEM 加速採用 512GB 容量。

不過，TrendForce 認為，要再升級到 1TB 或以上的 SSD 配置恐有難度，主因是 Windows 系統授權金收取機制與筆電配置等級正相關，PC OEM 會承擔更高的整機成本壓力，對升級至 1TB 以上容量態度被動，也造成未來單機搭載容量成長受限。

另外，相較智慧型手機相機配置，筆電用途多是視訊串流使用，並非追求高品質影像錄影，因此儲存需求位元成長的幅度較緩。

TrendForce 預估，2022-2023 年整體 Client SSD 需求位元成長率分別為 4.3% 與 11.6%，平均搭載容量成長率也從 2022 年的 18.2% 降至 2023 年的 9.6%，未來全球 NAND Flash 需求位元成長動能將轉由 Enterprise SSD 推動。

