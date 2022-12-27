投資生技金額不設限 鴻準：明年一定會有併購結果

鴻準 (2354-TW) 今 (27) 日舉辦 H.Spectrum+ Demo Day 活動，投資長洪偉仁指出，鴻準自 ICT 產業跨足生技產業，除了自組龐大的醫學背景團隊，累計投資金額也已達數十億元，並持續評估併購標的，強調投資金額不設限，預期明年一定會有結果呈現。

董事長呂軍甫表示，此次透過該活動提供團隊不同的商轉思維，從團隊輔導、資金投入再到產品研發、製造、行銷等活動，共創最大效益，未來鴻準將整合各項資源，持續投資大健康事業與精準醫療領域，成為一流創業家的培育基地。

H.Spectrum 原先為永齡健康基金會旗下的加速器，專門協助生醫新創商轉，隨著永齡資本進駐鴻準後，鴻準也擴大舉辦 H.Spectrum+ Demo Day，並在會中宣布投資 2 家新創公司，並與 1 家簽訂合作備忘錄。

鴻準表示，公司加速佈局生醫領域，除採用投資方式外，也在生產製造方面提供經驗，透過雙軌並進方式，搶進生醫市場，目前已透過國外大型投資銀行及顧問公司了解潛在併購標的，包括國內、海外都有在洽談。

針對鴻準跨足生技的優勢，洪偉仁看好，鴻準過去在 ICT 產業有很好的經驗，但這 2 年產業面對的問題是零組件短缺，鴻海集團在這領域有很大的優勢，加上新創公司往往受限規模、不易找到供應商合作，透過集團力量可有效解決。