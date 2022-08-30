新台幣貶不停+資本市場震盪 美元保單6月買氣創33個月新低

金管會今 (30) 日公布最新統計，6 月美元保單新契約保費 9.02 億美元 (折合新台幣約 267 億元)，較去年同期衰退 26%，並創 2019 年 9 月以來、33 個月新低，保險局解釋，新台幣兌美元持續貶值，加上資本市場震盪，影響美元保單投保意願。

截至 6 月底，外幣保單新契約保費收入折合約新臺幣 2693.55 億元，其中，投資型保單折合約新臺幣 912.02 億元、占比約 34%；傳統型保單折合約新臺幣 1781.53 億元、占比約 66%。其中，美元保單新契約保費收入約 89.24 億美元，投資型保險約 29.58 億美元、傳統型保險約 59.66 億美元。

若單看 6 月銷量，美元保單新契約保費只有 9.02 億美元，美元投資型保單單月銷售量更是只有 2.09 億美元，比去年同期衰退 65.74%；而美元傳統型保單 6 月單月新契約保費為 6.93 億美元，雖然年增 13.8%，但成長幅度也見放緩。

針對美元保單買氣急凍，張玉煇表示有二大原因，一是 6 月資本市場大跌，讓保戶對投資型保單相對謹慎，二是新台幣兌美元貶值，等於美元保單變貴，因此買氣亦受影響。

若以個別公司銷售美元保單狀況來看，美元投資型保單賣最好的前三名公司依序為國泰人壽、法國巴黎人壽、富邦人壽。而美元傳統型保單銷售前三名公司依序為南山人壽、台灣人壽、新光人壽。