盤中速報 - 智擎(4162)急跌-2.04%報120.0元，成交6,094張

智擎(4162-TW)近5分K跌速2.04%，23日10:23報120.0元，成交6,094張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智擎(4162-TW)近5日股價下跌0.41%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.1%。櫃買指數下跌3.04%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+44 張
- 外資買賣超：+303 張
- 投信買賣超：-360 張
- 自營商買賣超：+101 張
- 融資增減：+68 張
- 融券增減：-30 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+32.63%
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原投組報酬率
+26.28%
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投組標的成分
40%
1752
20%
2441
20%
2014
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10%