盤中速報 - 智擎(4162)急跌-2.04%報120.0元，成交6,094張

智擎(4162-TW)近5分K跌速2.04%，23日10:23報120.0元，成交6,094張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智擎(4162-TW)近5日股價下跌0.41%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.1%。櫃買指數下跌3.04%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+44 張
  • 外資買賣超：+303 張
  • 投信買賣超：-360 張
  • 自營商買賣超：+101 張
  • 融資增減：+68 張
  • 融券增減：-30 張

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