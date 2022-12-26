盤中速報 - 智擎(4162)急拉2.07%報123.0元，成交1,213張

智擎(4162-TW)近5分K漲速2.07%，26日09:04報123.0元，成交1,213張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智擎(4162-TW)近5日股價上漲0.85%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數下跌0.13%。櫃買指數下跌1.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,164 張
- 外資買賣超：-1,040 張
- 投信買賣超：-160 張
- 自營商買賣超：+36 張
- 融資增減：+67 張
- 融券增減：+19 張
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