盤中速報 - 敦泰(3545)急拉2.5%報61.4元，成交1,697張

敦泰(3545-TW)近5分K漲速2.5%，27日09:19報61.4元，成交1,697張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
敦泰(3545-TW)近5日股價下跌1.34%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.31%。台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-484 張
- 外資買賣超：-106 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-378 張
- 融資增減：-342 張
- 融券增減：+237 張
最新相關新聞
敦泰(3545-TW)近5分K漲速2.5%，27日09:19報61.4元，成交1,697張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
敦泰(3545-TW)近5日股價下跌1.34%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.31%。台灣加權指數下跌1.03%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+22.02%
$12,202
原投組報酬率
+14.04%
$11,404
投組標的成分
40%
9919
20%
1762
20%
3466
10%
6443
10%