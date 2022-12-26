盛達攜手加拿大儲能商Shift 跨足海運儲能市場

盛達 (3027TW) 今 (26) 日宣布，與加拿大能源解決方案供應商 Shift 合作，正式簽訂台灣儲能獨家代理合作協議，切入海洋運輸業儲能市場。

Shift 具備數十年電動船舶設計經驗，並擁有 PwrSwäp 技術，董事長陳忠廷表示，透過 Shift 電池交換領先技術，將為造船商實現碳中和目標打開一扇機會大門，公司擁有多年在地化服務優勢，加上 Shift 合作，將能解決目前海洋能源轉型面臨的課題。

我國政府也在今年 3 月發布 2050 淨零排放路徑及策略總說明，計畫將優先擴大再生能源所需儲能設備，並提升能源系統韌性，透過資通訊與物聯網技術，強化儲能資源整合，編制預算近 9000 億元，其中運輸業電動化佔約 1683 億元。

Shift 儲能方案目前聚焦海洋運輸客戶，手上 PwrSwäp 技術將能抵銷航運公司計劃減碳時面臨的高成本。PwrSwäp 能源技術能隨用即付，船舶僅需為所使用的能源付費，簡化柴油動力、混合動力或全電動化的企業轉型過渡期。

Shift 近期也宣布 ESS 儲能技術已用於 17 艘的新型混合動力和電動拖船，PwrSwäp 技術已導入新加坡港，為第一艘全電動電池交換船提供動力。

