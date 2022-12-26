中鋼11月稅前虧損27.67億元 較前月擴大9成

中鋼 (2002-TW) 今 (26) 日公告 11 月自結稅前虧損 27.67 億元，較前月擴大 91%、並較去年同期轉虧，每股稅前虧損約 0.18 元；累計前 11 月稅前盈餘 262.32 億元，年減 66.6%，每股稅前盈餘 1.66 元。

中鋼 11 月營收 320.18 億元，月減 1.1%、年減 29.3%；營業虧損 22.34 億元；累計前 11 月營收 4185.96 億元，年減 2%、營業利益 211.47 億元，年減 71.4%、營益率 5%，年減 12.2 個百分點。

中鋼說明，鋼鐵事業群銷售單價較去年同期增加，但銷售數量減少，致營業收入略減，且單位成本漲幅大於銷售單價漲幅，致營業利益及稅前淨利減少。

不過，中鋼看好，隨著國際通膨預期觸頂，美國聯準會放緩升息步調，美元指數自高點回落，促使資金回流金融與貿易市場，大宗商品國際報價止跌回穩。

展望明年，供需態勢轉趨良性發展，世界鋼鐵協會先前預測明年用鋼需求在今年的基礎上再成長 1%、約 1815 萬噸，其中以印度、東南亞分別成長 6.7%、6.0% 最為顯著，且待中國解封後更可望進一步上修。

另一方面，受煉鋼原物料高成本支撐鋼價，近期歐美亞主要鋼廠持續擴大減產與提價，確立全球鋼市落底回升趨勢，全球鋼市 U 型反轉機率高，明年有望逐步回升。