中國鋼鐵「巨無霸」來了！中鋼劃入寶武 鋼鐵業深化整合

中國鋼鐵業「巨無霸」來了，國務院已批准寶武鋼鐵集團與中國中鋼集團重組，中央企業家數也因此減至 97 家，顯示鋼鐵業深化整合。

國資委網站周三（21 日）發布的消息顯示，經報國務院批准，寶武鋼鐵與中國中鋼重組，中鋼整體劃入寶武鋼鐵，不再是國資委直接監管企業。

值得注意的是，早在 2020 年 10 月，國資委就做出決定，由寶武鋼鐵托管中鋼。

隨著中鋼劃入寶武鋼鐵，中央企業家數也因此從 98 家變為 97 家，「中國中鋼集團有限公司」從央企名錄除名。

公開資料顯示，寶武鋼鐵與中鋼均為國資委監管的中央企業，其中寶武鋼鐵由原寶鋼集團和武漢鋼鐵重組而成，於 2016 年 12 月 1 日揭牌成立。寶武鋼鐵的註冊資本為人民幣（下同）527.9 億元，資產規模達 1.0141 兆元，是國有資本投資公司試點企業。

中鋼官網顯示，中鋼成立於 1993 年 2 月，總部在北京，所屬 60 餘家企業分布在境內外。中鋼是一家為冶金工業提供資源、科技、裝備集成服務，集礦產資源、工程裝備、科技新材、貿易物流、投資服務為一體的大型跨國企業集團。

寶武鋼鐵旗下共有七家上市公司，分別是寶鋼股份 (600019-CN) 、馬鋼股份 (600808-CN) 、太鋼不鏽 (000825-CN) 、八一鋼鐵 (600581-CN) 、韶鋼松山、重慶鋼鐵 (601005-CN) 及寶信軟件 (600845-CN) 。中鋼旗下則有三家上市公司，分別為中鋼國際 (000928-CN) 、中鋼天源 (002057-CN) 、中鋼洛耐 (688119-CN) 。

蘭格鋼鐵研究中心主任王國清表示，鋼鐵業已經進入高品質發展階段，未來幾年仍是整合重組窗口期。從寶武鋼鐵整合中鋼來看，鋼鐵業兼併重組已從產能整合轉向供應鏈整合。

王國清說，中鋼在澳洲、南非等地的鐵礦砂等礦產資源，可進一步擴大寶武鋼鐵的海外權益規模；中鋼在工程技術、設備製造等方面的服務體系，也可提升寶武鋼鐵的綜合能力。

冶金工業規劃研究院院長范鐵軍則表示，透過兼併重組，鋼鐵業正逐步形成三類企業，一是寶武鋼鐵、鞍鋼等以超大規模為主要特點的鋼鐵企業，是未來產業發展的主力，企業數量仍會增加；二是中信特鋼 (000708-CN)、青山控股、敬業集團等專業化企業，在部分細分鋼材品種的市占率，甚至超過 50%，未來將成為鋼鐵業的「壓艙石」；三是滿足中低端消費的中小型鋼企，目前中低端產品的需求仍高，企業同質化競爭越發激烈，未來這類企業的家數會逐漸減少。