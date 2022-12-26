盤中速報 - 中光電(5371)急拉2.28%報58.4元，成交3,702張

中光電(5371-TW)近5分K漲速2.28%，26日09:53報58.4元，成交3,702張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中光電(5371-TW)近5日股價上漲0.36%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌1.76%。櫃買指數下跌1.99%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,062 張
- 外資買賣超：-1,242 張
- 投信買賣超：+140 張
- 自營商買賣超：+40 張
- 融資增減：+315 張
- 融券增減：+20 張
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