盤中速報 - 中光電(5371)急拉2.28%報58.4元，成交3,702張

中光電(5371-TW)近5分K漲速2.28%，26日09:53報58.4元，成交3,702張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中光電(5371-TW)近5日股價上漲0.36%，所屬產業為光電業，相關光電類指數下跌1.76%。櫃買指數下跌1.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,062 張
  • 外資買賣超：-1,242 張
  • 投信買賣超：+140 張
  • 自營商買賣超：+40 張
  • 融資增減：+315 張
  • 融券增減：+20 張

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