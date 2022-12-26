盤中速報 - 東聯(1710)急跌-2.06%報18.95元，成交2,765張

東聯(1710-TW)近5分K跌速2.06%，26日09:08報18.95元，成交2,765張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

東聯(1710-TW)近5日股價下跌2.63%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數下跌1.39%。台灣加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,303 張
  • 外資買賣超：-1,000 張
  • 投信買賣超：+12 張
  • 自營商買賣超：-315 張
  • 融資增減：-27 張
  • 融券增減：-50 張

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