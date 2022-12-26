盤中速報 - 東聯(1710)急跌-2.06%報18.95元，成交2,765張

東聯(1710-TW)近5分K跌速2.06%，26日09:08報18.95元，成交2,765張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
東聯(1710-TW)近5日股價下跌2.63%，所屬產業為化學工業，相關化學工業類指數下跌1.39%。台灣加權指數下跌1.77%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,303 張
- 外資買賣超：-1,000 張
- 投信買賣超：+12 張
- 自營商買賣超：-315 張
- 融資增減：-27 張
- 融券增減：-50 張
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AI優化後報酬率
+31.56%
$13,156
原投組報酬率
+21.69%
$12,169
投組標的成分
40%
1760
20%
8996
20%
8932
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